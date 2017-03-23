在畫作拍賣界，眾所周知，徐悲鴻筆下的駿馬不斷刷新拍賣紀錄。徐悲鴻的「馬」可以稱為世界上最貴的馬。

徐悲鴻的「馬」為何如此昂貴？為何成為國畫的標誌形象之一？又該怎樣鑒別徐悲鴻畫作的真假呢？

徐悲鴻作品真跡不足5%

《百家講壇》主講、著名文化學者呂立新介紹，徐悲鴻的作品一共有3000件左右存世，徐悲鴻紀念館藏有1200多件。「作品存世量不大，一是因為他本身短壽，再就是他經歷的多是戰爭時期，安心作畫的時間不多」。

呂立新考證，「民間流傳的真跡也就幾百件。我有一個推測，雖然大家都在拍，也賣得很貴，但目前藝術品市場上徐悲鴻作品的真跡可能不足5%。有人把在拍賣會上幾百萬買的『徐悲鴻』給我看，也是假的」。

呂立新說，很多收藏家以藏一件徐悲鴻作品為榮，他們好不容易得到的作品一般都不會輕易再出手。真正好的徐悲鴻真跡，價值不菲，「如果你花個三五十萬想買徐悲鴻作品，不靠譜」。

徐悲鴻畫的馬眼睛用按的

「往往徐悲鴻的馬圖中看不到它的眼睛，沒有具體地畫個眼眶，但我們仍然能明顯感覺到。這個他不是畫的，他是在畫完眼部，落墨完了之後，馬上用一張宣紙攥在手裡邊，用手按出來的。手一按，眼眶的這個骨骼的輪廓都出來了」。

此外，畫鬃毛是徐悲鴻的絕活。「他在畫的時候，先把毛筆搓開（這和傳統的畫家畫畫不一樣的，一般畫家如果筆劈開了還要聚一聚筆毛），搓開之後，他就用淡墨先在底下畫了一層，大家可以看到。淡墨是下邊有一層的，然後等趁著墨沒幹的時候，晾一會兒，然後再用焦墨畫第二層，這樣才出現了飄揚的感覺。」從而，他的馬給人感覺非常有力量，呼嘯帶風，咆哮而來。

如何鑒別徐悲鴻畫作真假

與作品價格同樣快速增長的還有徐悲鴻的假畫。除了民間私下流通的徐悲鴻作品外，近幾年拍賣過的徐悲鴻作品的數量就有5000件左右。那麼，假畫這麼多，怎麼才能練就一雙火眼金睛，辨別徐悲鴻作品的真偽呢？

呂立新道出了自己的「秘訣」：準確、有力。

「鑒別徐悲鴻的作品，首先要了解他的創作特點。徐悲鴻創作的最大特點是，準確。徐先生深得西方寫實主義精髓，獨鍾寫實，將西方繪畫中的寫實技巧與中國繪畫的傳統筆墨，完美地結合在一起，是中國近代畫壇中西畫法兼備的第一人，他的繪畫筆墨精湛，結構準確。」

1947年，徐悲鴻給當時的小學生劉勃舒寫過一封信，講了自己練畫的方法：學畫最好以『造化為師』。畫馬必以馬為師，畫雞必以雞為師。最簡單的方法是用鉛筆或碳條對鏡自寫，務極神似。我愛畫動物，皆對實物用過極長時間的功。即以馬論，速寫稿不下千幅，並學過馬的解剖，熟悉馬之骨架肌肉組織，然後詳審其動態及神情，乃所有得。

「總之，要想看懂徐悲鴻先生的作品就要多看原作，慢慢體會。徐悲鴻的走獸、禽鳥類作品，在形象刻畫上精細入微，眼、鼻、嘴、耳朵等都栩栩如生，身體結構比例分配十分準確，給人一種健壯、結實之感。在用墨上豐富多變，暈染極為講究，黑白虛實處理得當，身體的體積與明暗表現極其充分，特別是在一些細小的關鍵部位，極見功力。」



徐悲鴻作品

拍賣大事記

■2010年 北京傳是秋拍 《秋風立馬圖》 3360萬 （創「單馬」畫最貴紀錄）



（難得之處在於匯合徐悲鴻一生中畫的馬的姿態：飲水馬、回首馬、立馬、奔馬，一應俱全）

（馬術世界杯）