英議會大廈獨狼恐襲致5死40傷 疑與IS有關北京新浪網 (2017-03-23 10:45)
原標題：英議會大廈獨狼恐襲致至少5死40傷：疑與IS有關 首相稱卑鄙
[環球網報導 記者 趙衍龍]當地時間22日，英國議會大廈附近發生恐怖襲擊。英國廣播公司22日報導。警方當日晚間宣布，已有5人在倫敦市中心的襲擊事件中死亡，另有40多人受傷，死者中包括襲擊者本人。英國警方稱，襲擊嫌疑人是獨自行動的，其已被擊斃。
英國首相稱恐襲是「卑鄙的、令人噁心的」，並稱英國不會提升恐怖威脅的等級，仍然維持在五個級別的第二高等級「嚴重」級。她說，任何想通過暴力行為擊敗英國價值觀的企圖都「註定會失敗」。
英國警方稱，此次襲擊或與極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關，有可能是其在幕後操控。
俄羅斯衛星網報導稱，倫敦警察廳負責特別行動的助理總監馬克·勞利（Mark Rowley）表示，倫敦議會大廈附近的恐怖襲擊由一人實施。此前有媒體傳有兩名恐怖分子，警方似乎在搜捕第二名犯罪分子。但勞利稱，「我們只掌握一個人的信息。但為了採取預防措施，近期將明顯增強警方在倫敦的存在，包括公共交通。」
中國使館：未收到中國公民傷亡情況報告
襲擊事件發生后，中國駐英國大使館表示，使館正密切跟蹤事件進展，迄未收到中國公民傷亡情況報告。
中國駐英使館提醒，廣大旅英同胞密切關注英安全形勢，提高安全防範意識，盡量避免前往人群集中地區。如遇異常情況，請保持冷靜，在確保自身安全前提下及時報警求助。
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