中新網3月23日電 據外媒報導，美國國會眾議院情報委員會主席德文？努尼斯（Devin Nunes）22日表示，總統特朗普的私人通訊可能被情報機構在「偶然情況下」收集。

報導稱，努尼斯在新聞發佈會上表示，他在檢查情報報告時發現，特朗普可能遭到竊聽，但這與俄羅斯無關。

努尼斯說：「這很正常，這是一個偶然情況。這一切看起來是合法收集外國情報時所發生的，遵守了《外國情報監視法案》」。他還表示，已經將此事通知眾議院發言人保羅？瑞安。

特朗普當天在和國會非裔小組會面時，談到了自己被竊聽這一問題。他表示努尼斯的發言在「一定程度上」證明了自己的清白。

此前，特朗普指責美國前總統奧巴馬在大選期間監聽特朗普的紐約辦公室。但是聯邦調查局局長柯米20日在國會安全委員會上發表證詞，稱沒有發現證據支持特朗普的指控。

柯米還表示，正在就俄羅斯和特朗普競選團隊間可能存在的協調關係進行反間諜活動調查。調查可能涉及白宮的方方面面，並持續數月。

白宮發言人斯派塞回應稱，沒有任何證據顯示特朗普競選團隊和俄羅斯有關。