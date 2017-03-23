蘇格蘭議會因倫敦恐襲暫停獨立公投法案辯論北京新浪網 (2017-03-23 10:40)
中新社倫敦3月23日電 （記者 周兆軍）英國蘇格蘭議會22日宣布，由於倫敦發生恐怖襲擊事件，蘇格蘭議會暫停關於蘇格蘭第二次獨立公投法案的辯論。
蘇格蘭議會議長肯·麥金脫什表示，英國議會大廈外發生嚴重的恐怖襲擊事件，這會影響到有關蘇格蘭獨立公投法案的辯論，因此決定延期舉行相關辯論。
由於對英國政府脫離歐盟的立場不滿，蘇格蘭政府首席大臣尼古拉·斯特金原定在本周向蘇格蘭議會尋求獲得法律授權，如果議會通過相關法案，蘇格蘭計劃在2018年秋季至2019年春季之間舉行第二次獨立公投。
在倫敦發生恐怖襲擊事件之後，斯特金向遇難者表示哀悼，向倫敦人民表示聲援。她表示，蘇格蘭政府已經召開特別會議，檢視這起事件對蘇格蘭安全的影響。
斯特金表示，目前蘇格蘭的安全形勢並未受到影響，也沒有收到任何恐怖襲擊威脅的情報。
蘇格蘭警方已經在蘇格蘭議會周邊及愛丁堡市區內增派警力，防止意外事件發生。
關於蘇格蘭發起舉行第二次獨立公投的動議，英國首相特雷莎·梅已經表示，在英國脫離歐盟之前，不會允許蘇格蘭舉行獨立公投。在倫敦恐怖襲擊事件發生之後，特雷莎·梅再次呼籲英國保持團結，共同抵禦恐怖主義威脅。（完）
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