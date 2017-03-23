0323讀報／自由：擁92kg安毒無保請回 毒梟變裝落跑台灣好新聞報 (2017-03-23 10:00)
編輯中心／綜合報導
刑事局本月初逮捕跨國毒梟徐聖傑，起獲重達九十二公斤多、黑市價近億元的安非他命毒品，內政部長葉俊榮還特地赴刑事局勉勵辦案有功官警，新北地檢署也以徐聖傑所犯為重罪，有逃亡、串證之虞聲押禁見；新北地院法官施建榮卻以無法證明徐有逃亡及串證之虞，裁定無保請回，徐聖傑一毛也沒花，大喜過望，獲保馬上變裝潛逃，警方苦苦追捕十四天，前天才再次逮捕他。
徐嫌因另案施用二級毒品被判七個月徒刑確定，這次回籠後將直接發監執行，再無僥倖空間。
自由時報頭條連結：https://goo.gl/9VZCcp
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