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勞動部長林美珠昨天邀6都的勞工局長開會，會中達成《勞基法》母法不修改的共識外，也決定7月1日檢查期開始，針對有申訴爭議、高風險的行業，如上班時數較長的客運、保全或工作環境有高危險性的行業進行勞檢，若違法即開罰。

對於有爭議性的部分，勞動部將在4月透過解釋函的方式，來解釋相關疑問。7月開始如有單位受罰，將進行滾動式的探討改善；至於中小、微型企業是否從7月起開罰，將視4～6月這段期間，針對企業主所提的意見進行檢討、修正，如無異議，將同時適用，反之，會再檢討修正。

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