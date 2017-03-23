MLB／熱身賽初登板 薛澤表現OKNOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:30)
國民隊王牌投手Max Scherzer（薛澤）熱身賽首度登板，先發4.2局失2分，表現算正常，此戰最後國民1比6輸紅雀。
Scherzer因為右手無名指骨折，先前一直在做調整，直到今天對紅雀之戰，他才首度上場先發，1局下紅雀Greg Garcia擊出三壘打，Matt Carpenter打出高飛犧牲打，攻得1分。
紅雀隊5局下Kolten Wong擊出二壘打，兩出局之後，Scherzer退場，由Joe Nathan接手，Dexter Fowler再敲安打，送回1分，這一分要算在Scherzer身上。
Scherzer此戰先發4.2局被擊出5支安打失2分，三振4次、保送1次，雖然吞敗投，不過熱身賽初登板就能有這樣的表現，算是相當不錯的內容。
紅雀隊先發投手Carlos Martinez是開幕戰預定的先發投手，他此戰投5局被擊出3支安打沒失分。
紅雀隊此戰擊出10支安打，Greg Garcia敲3安、1打點，Carpenter敲2安、4打點，國民隊擊出6支安打。
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