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中央研究院前院長翁啟惠昨（22）日為浩鼎案出庭，檢方「突襲」當庭表示變更起訴法條，以翁違反中研院內部的利益迴避規定，從原本起訴的「不違背」職務收賄、改以「違背」職務收賄罪論罪；翁啟惠當場變臉，律師當庭抗議。

檢方突然改變起訴法條，刑期從七年以上變成十年以上、最重可判無期徒刑重罪，翁啟惠的律師葉建廷當庭抗議，表示檢方開庭十分鐘內臨時口頭變更法條，毫無書類資料作為根據，「根本無法答辯」。法院諭知檢方補充理由書，5月再開庭。

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