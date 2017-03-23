0323讀報／聯合：浩鼎案檢方逆襲變更起訴法條 翁啟惠恐面臨無期徒刑台灣好新聞報 (2017-03-23 10:00)
編輯中心／綜合報導
中央研究院前院長翁啟惠昨（22）日為浩鼎案出庭，檢方「突襲」當庭表示變更起訴法條，以翁違反中研院內部的利益迴避規定，從原本起訴的「不違背」職務收賄、改以「違背」職務收賄罪論罪；翁啟惠當場變臉，律師當庭抗議。
檢方突然改變起訴法條，刑期從七年以上變成十年以上、最重可判無期徒刑重罪，翁啟惠的律師葉建廷當庭抗議，表示檢方開庭十分鐘內臨時口頭變更法條，毫無書類資料作為根據，「根本無法答辯」。法院諭知檢方補充理由書，5月再開庭。
聯合報頭條連結：https://goo.gl/XODKBW
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