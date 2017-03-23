英國國會大廈外當地時間22日下午發生駕車衝撞路人的攻擊事件，至今已造成5死40傷。目擊者表示，凶嫌駕駛灰色現代汽車犯案，倫敦警方表示，犯案動機「與伊斯蘭有關」。

目擊者表示，22日下午2時40分左右，一名男子駕駛灰色現代汽車在西敏橋上衝撞行人，接著衝撞國會大廈西敏宮的柵欄，下車後衝向警方，並持刀攻擊警員，隨後被警方開槍擊斃。

蘇格蘭警場證實，目前共有5人身亡，包括一名員警與嫌犯，至少40人受傷，傷者當中有3名員警。

英國警方不願對嫌犯身分發表意見，蘇格蘭警場反恐首長羅利（Mark Rowley）則表示，犯案動機與「伊斯蘭有關」。英國媒體報導，警方認為凶嫌可能受到伊斯蘭國鼓舞才犯案，很可能是起單獨犯案的孤狼式恐攻。