政治中心／綜合報導

英國倫敦國會大廈外於當地時間22日下午驚傳恐怖攻擊！根據外媒報導，1名男性凶嫌先是開車衝撞西敏橋上的路人，接著撞上國會圍欄，之後下車持著大刀，衝入國會攻擊駐警，這名嫌犯當場遭警方擊斃。倫敦警方已把這起事件定調為恐怖攻擊，目前至少造成5死、40傷，包括3名路人、1名警方以及嫌犯。

外媒報導，根據目擊者表示，這名持刀凶嫌看起來大約是40多歲亞裔中年男子，他先是開車衝撞西敏橋上的路人，接著撞上國會圍欄，之後下車持著大刀，衝入國會攻擊駐警，這名嫌犯當場遭警方擊斃。

英國首相梅伊以「病態」痛批這次的恐怖攻擊，並證實此事件由一人單獨犯下，強調「絕對不會向恐怖屈服，絕不允許仇恨和邪惡的聲音將我們分開。」

我國外交部今天表示，根據我駐英國代表處回報，目前沒有台灣人在事件中傷亡，正透過管道了解確認有否台灣人遇害或受傷。

外交部提醒，赴英國旅遊的台人務必小心自身安全，儘量遠離事發現場。另外，外交部也提供駐英代表處緊急連絡電話07900-990-385和外交部緊急聯絡中心聯繫800-0885-0885，若是在當地遭遇急難，可以撥打尋求協助。