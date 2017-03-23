英國倫敦恐攻5死40傷 外交部：目前無台灣人死傷台灣好新聞報 (2017-03-23 11:00)
政治中心／綜合報導
英國倫敦國會大廈外於當地時間22日下午驚傳恐怖攻擊！根據外媒報導，1名男性凶嫌先是開車衝撞西敏橋上的路人，接著撞上國會圍欄，之後下車持著大刀，衝入國會攻擊駐警，這名嫌犯當場遭警方擊斃。倫敦警方已把這起事件定調為恐怖攻擊，目前至少造成5死、40傷，包括3名路人、1名警方以及嫌犯。
外媒報導，根據目擊者表示，這名持刀凶嫌看起來大約是40多歲亞裔中年男子，他先是開車衝撞西敏橋上的路人，接著撞上國會圍欄，之後下車持著大刀，衝入國會攻擊駐警，這名嫌犯當場遭警方擊斃。
英國首相梅伊以「病態」痛批這次的恐怖攻擊，並證實此事件由一人單獨犯下，強調「絕對不會向恐怖屈服，絕不允許仇恨和邪惡的聲音將我們分開。」
我國外交部今天表示，根據我駐英國代表處回報，目前沒有台灣人在事件中傷亡，正透過管道了解確認有否台灣人遇害或受傷。
外交部提醒，赴英國旅遊的台人務必小心自身安全，儘量遠離事發現場。另外，外交部也提供駐英代表處緊急連絡電話07900-990-385和外交部緊急聯絡中心聯繫800-0885-0885，若是在當地遭遇急難，可以撥打尋求協助。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ThinkTank-Lily Deanne Lucido-時尚相機包-LD366(黑S)
- 【SHISEIDO 資生堂】百優 精純乳霜75ml(送 精純乳霜7ml-無
- 綠川黃金蜆錠 護肝 就甘心旅行組（共160錠）
- 【Z3R0D】iSINGLET ARMADA三鐵上衣(男款 白色)
- Britax Omega II 0-4歲雙向安全汽座(藍)
- 【M2M】氣質印花旗袍拼接蓬裙中袖洋裝
- CITIZEN L系列 優美時尚女錶-珍珠貝 EP5991-57D
- 【聖伯納 St.Bonalt】女-極輕防潑立領羽絨外套(8097)
- 【Frontier】Monsoon競速款防雨外套(男女共款)
- agnes b. VOYAGE紅底粉點三層手提/肩背包(紅)/大
本報社評--這場爛戲還要演下去嗎？【中央網路報】
本報透視集--反體制與瞎執政【中央網路報】
同性婚姻釋憲案 法務部長邱太三：民法規定「婚姻」是指一男一女【Kairos 風向新聞】
吳敦義：前瞻經費都是納稅人錢 勿分藍綠【中央社】
前瞻計畫 高雄5綠委籲納入捷運黃線【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》