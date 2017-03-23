WBC／酸民退散！為母抱不平 史卓曼雙重國籍引熱議NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:41)
第四屆世界棒球經典賽，美國跟波多黎各進行冠軍決戰，美國隊先發投手Marcus Stroman（史卓曼）同時可以代表美國或波多黎各出賽，但最終他選擇代表美國隊，也讓他母親受到不少批評。
美國、波多黎各過去都沒在經典賽拿過冠軍，只有波多黎各在上屆經典賽拿下第二名最接近。
但陷入兩難的Marcus Stroman也被影響情緒，有人找到他2013年在推特發文，他當時寫下：「很幸運，因為我媽是波多黎各人，我才有機會參加經典賽，這真是不可思議。」
但是這次他選擇披上美國隊戰袍，因此不少粉絲就開始在網路上「酸」他跟他媽媽。
Marcus Stroman說：「很多人在網路上酸我老媽，這我都知道，我媽媽一直是支持我的力量，我所有的一切，都是我媽支持我的，請大家對他多點尊重。」
沒想到這次冠軍戰，也意外引發「史卓曼」事件，讓經典賽又多了一項經典話題。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
計算機 usb．casio 計算機．炫彩 計算機．卡西歐 DW-200TW 計算機．計算機 casio．Addex 計算機．TECO 計算機．計算機 鬧鐘．計算機 TI-84．攜帶計算機．卡西歐 計算機．CASIO 計算機 FX-991ES．AURORA 計算機．CATIGA 計算機．victor 計算機．超大計算機．PLUS. 計算機．Kitty 計算機．答錄 計算機．計算機 鍵盤．炫彩計算機．GD 計算機．聲寶 計算機．工程計算機．kinyo 計算機．KRONE 計算機．財務 計算機 casio．atima 計算機．鍵盤 計算機．計算機 hp
- 【TENDAYS】備長炭床包型保潔墊(特規雙人 7尺)
- miu miu Matelasse 抓皺鎖飾手拿包(藍色)
- (購物車)韓國貝瑞克Spectra 第七代電動吸乳器(黃)
- The Leather Satchel 英國手工牛皮劍橋包 肩背手提包 寶貝
- 德國OFFERMANN經典真皮手拿包-黑
- HAPPYHOME 安妮特5尺床片型3件房間組可選色U4-GA4-5(床頭片
- 【native】JEFFERSON PRINT 奶油頭休閒鞋(霧霾漆彩印花 男/
- SUUNTO精湛工藝精品典藏腕錶(編織錶帶)-Essential
- 英國 KEF V700 數位hi-fi SoundBar系統
- 【天然密碼6.9.12】幼小&活動成犬低敏雞11.8kg
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
費德勒坦言對網球非一見鍾情 談退役：仍享受參賽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》