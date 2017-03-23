第四屆世界棒球經典賽，美國跟波多黎各進行冠軍決戰，美國隊先發投手Marcus Stroman（史卓曼）同時可以代表美國或波多黎各出賽，但最終他選擇代表美國隊，也讓他母親受到不少批評。

美國、波多黎各過去都沒在經典賽拿過冠軍，只有波多黎各在上屆經典賽拿下第二名最接近。

但陷入兩難的Marcus Stroman也被影響情緒，有人找到他2013年在推特發文，他當時寫下：「很幸運，因為我媽是波多黎各人，我才有機會參加經典賽，這真是不可思議。」

但是這次他選擇披上美國隊戰袍，因此不少粉絲就開始在網路上「酸」他跟他媽媽。

Marcus Stroman說：「很多人在網路上酸我老媽，這我都知道，我媽媽一直是支持我的力量，我所有的一切，都是我媽支持我的，請大家對他多點尊重。」

沒想到這次冠軍戰，也意外引發「史卓曼」事件，讓經典賽又多了一項經典話題。