MLB／紅雀開幕戰投手確定 由馬丁尼茲出戰衛冕軍小熊NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:48)
距離大聯盟新球季腳步越來越近，各隊也開始挑選開幕戰先發投手，對於投手來說，能夠投開幕戰是個莫大的光榮，紅雀總教練Mike Matheny選擇Carlos Martinez作為開幕戰面對衛冕軍小熊的先發投手，Martinez表示相當榮幸也有點不敢置信。
Martinez今天出戰國民，主投5局沒有失分，僅被敲出3支安打，率隊以6：1擊敗國民，賽後沒有多久，Matheny就和Martinez說了這項好消息。
「我感到很榮幸，說實在的，當他跟我說完後，我感到難以置信。」Martinez透過翻譯說道：「我以為他跟我說春訓的比賽還是什麼，我得到開幕戰投手這個殊榮可以表示我是紅雀的王牌。」
現年25歲的Martinez是本屆經典賽多明尼加的選手，多明尼加雖然無緣衛冕冠軍，但Martinez表現相出色，經典賽期間繳出防禦率僅1.13的好成績；去年在大聯盟則繳出3.04防禦率，並於2015年入選全明星賽。
Martinez取代了已經投了前四年開幕戰的Adam Wainwright，他表示：「Wainwright相當有風度地來和我說恭喜，這對我來說是個好的經驗，我得好好開始準備開幕戰面對小熊的比賽了。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
計算機 usb．casio 計算機．炫彩 計算機．卡西歐 DW-200TW 計算機．計算機 casio．Addex 計算機．TECO 計算機．計算機 鬧鐘．計算機 TI-84．攜帶計算機．卡西歐 計算機．CASIO 計算機 FX-991ES．AURORA 計算機．CATIGA 計算機．victor 計算機．超大計算機．PLUS. 計算機．Kitty 計算機．答錄 計算機．計算機 鍵盤．炫彩計算機．GD 計算機．聲寶 計算機．工程計算機．kinyo 計算機．KRONE 計算機．財務 計算機 casio．atima 計算機．鍵盤 計算機．計算機 hp
- 【預購 PS4】地平線：期待黎明-(中文限定鐵盒版)
- 【CHOiCE】簡約甜美舒適 素面皺摺牛皮中筒靴(黑色)
- LV M68001 經典POP FLOWERS Monogram幾何琺瑯花卉造型吊飾
- 【台糖詩丹雅蘭】ALL IN ONE 頂級黃金全效修護精華 4入組(
- LINDY 林帝 台灣製 短旋臂式螢幕支架+70cm開孔式支桿 組合
- CHANEL 荔枝牛皮中夾(粉紅)-展示品
- SENTRYSAFE手提安全金庫（ASB27)
- ASUS VS197DE 19型 高動態對比電腦螢幕
- HAPPYHOME 安妮特5尺床箱型3件房間組可選色U4-GA4-6(床頭箱
- 【Z3R0D】uSINGLET ARMADA 三鐵上衣(男女共款 黑白藍)
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
費德勒坦言對網球非一見鍾情 談退役：仍享受參賽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》