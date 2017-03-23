距離大聯盟新球季腳步越來越近，各隊也開始挑選開幕戰先發投手，對於投手來說，能夠投開幕戰是個莫大的光榮，紅雀總教練Mike Matheny選擇Carlos Martinez作為開幕戰面對衛冕軍小熊的先發投手，Martinez表示相當榮幸也有點不敢置信。

Martinez今天出戰國民，主投5局沒有失分，僅被敲出3支安打，率隊以6：1擊敗國民，賽後沒有多久，Matheny就和Martinez說了這項好消息。

「我感到很榮幸，說實在的，當他跟我說完後，我感到難以置信。」Martinez透過翻譯說道：「我以為他跟我說春訓的比賽還是什麼，我得到開幕戰投手這個殊榮可以表示我是紅雀的王牌。」

現年25歲的Martinez是本屆經典賽多明尼加的選手，多明尼加雖然無緣衛冕冠軍，但Martinez表現相出色，經典賽期間繳出防禦率僅1.13的好成績；去年在大聯盟則繳出3.04防禦率，並於2015年入選全明星賽。

Martinez取代了已經投了前四年開幕戰的Adam Wainwright，他表示：「Wainwright相當有風度地來和我說恭喜，這對我來說是個好的經驗，我得好好開始準備開幕戰面對小熊的比賽了。」