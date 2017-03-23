倫敦恐攻》警方正調查恐攻原因 不排除受IS影響NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:51)
英國倫敦國會大廈外的恐攻目前確定造成5人死亡，40多人受傷，蘇格蘭警場已確定一名身亡的警員身分，是在警隊中服務15年，名為帕瑪(Keith Palmer)的警官，目前調查人員正在調查攻擊原因，不排除襲擊者受到國際蔓延的恐怖主義影響。
綜合外媒報導，蘇格蘭警場反恐怖主義指揮官羅利(Mark Rowley)悲痛的表示：「我們部門為此類案件計畫防範許久，為的是希望避免攻擊事件發生，但可悲的是這依然成為現實。」周三(22日)晚間，蘇格蘭警場反恐指揮部、負責情報及反恐的軍情五處(MI5)已經展開調查，警察局長也要求員警在首都附近的街道盤查，尋找可疑人士。
羅利向受傷的員警及不幸喪生的帕瑪致意，他提到，議會周邊的安全部隊包含武裝及非武裝的成員，難過的是失去性命的帕瑪當時手無寸鐵，同僚在他被槍擊後隨後射殺了攻擊者。目前確定三名受傷員警中還有兩人狀況危急。
《衛報》報導，警方初步調查後認為，攻擊者應該是受「伊斯蘭國」(IS)影響，反恐官員已經確認凶嫌身分，但要調查他是否為「孤狼式」犯罪，或著有其他協助者。
英國首相梅伊稍早發表談話，也確認目前的恐怖攻擊威脅級別將維持在第二高的「嚴重」(severe)，代表極可能再發生，目前國會大廈西敏宮附近地鐵站暫時關閉，但倫敦的商業活動照舊。內政部長路德(Amber Rudd)呼籲大家保持冷靜，不要驚慌，但依然要隨時提高警覺，將任何可疑情況回報警方。
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