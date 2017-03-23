英國倫敦國會大廈外，在當地時間22日下午驚傳攻擊事件，共造成5人死亡、約40人受傷，外交部及觀光局也緊急了解狀況，經查目前沒有台灣人在此攻擊事件中傷亡。

觀光局表示，英國國會大廈外，在當地時間22日下午發生攻擊事件，據目前統計，目前台灣旅行團有6團、共177人在英國旅遊，包含雄獅2團68人、東南3團77人、康福1團32人等，均無旅行團受到影響，團員均平安；另經電洽外交部，確認當地外館與警方已連繫，經清查目前尚無台灣籍人士遇害。