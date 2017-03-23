第四屆世界棒球經典賽冠軍戰，美國隊出戰波多黎各，先發投手Marcus Stroman表現出色，目前投4局無失分，沒被敲出任何安打，美國隊以2:0領先波多黎各。

Marcus Stroman老媽是波多黎各人，但他這次經典賽選擇代表美國隊，備受爭議。

此外，這也是他繼8強賽面對波多黎各，首局被打6安打失4分一局爆後，於冠軍賽再次面對波多黎各。

結果他完美復仇，面對12位打者，他投46球無失分，1次保送、3次三振，完美封鎖兇猛的波國打線。