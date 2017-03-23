台中市烏日區仁義街一間家庭式塑膠加工廠22日清晨發生火警，因屋主第一時間未立刻撥打119專線而導致逃生不及，最終釀4死悲劇。其實，當火災發生，向人求救是首要之務，但找對人、做對的事，以爭取逃生時間，任何人都需要建立正確的SOP（標準作業程序），再視現場狀況臨機應變，多爭取一秒鐘，就是為個人爭取一線生機。

分析烏日發生的這起不幸火警，錯失向警消單位通報時間是最主要關鍵。或因平日並無深植認知的緣故，屋主發現火勢後竟先通知居住在附近的次子，屋主可能認為，兒子可能很快就會趕到，協助家人逃生，但屋主忽略，火災一旦發生，如何在火勢尚未全面延燒的情形下快速逃生才是當下優先思考，通報警消，讓專業人員快速趕抵現場滅火，並由警消幫助逃生甚是重要，而非依靠兒子前來救援。何況，即使兒子趕到，亦無法對控制火勢有何幫助，這也是為何兒子趕抵現場時，只能眼睜睜看著親人深陷火海而無力伸援。

內政部消防署一再提醒，火災發生，及早通報比做任何事都重要，無論是撥打119專線，或高喊｢失火了｣，向左鄰右舍通報，務必立刻傳達求救訊息。至於通報消防機關時，一定清楚說明事故種類（火災或救護）、火警詳細地點（建築物名稱）及起火處所、火災的狀況（起火位置、燃燒物、燃燒程度、有無待救人員）。

此外，家中若有手提滅火器，可行初期滅火，隨後逃生。在火災初期，消防人員尚未到達火場之前，起火場所內人員可利用建築物本身及附近的自然條件逃生，例如建築物的陽臺、窗口、樓頂等。倘若建築內設有避難梯、救助袋、緩降機等避難輔助器具時，在無法利用安全梯逃生的情況下，也可利用它們進行逃生。