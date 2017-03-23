都更案強行拆屋 不同意戶屋主激動落淚NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:54)
台北市長安西路都更案吵得沸沸揚揚，昨（22）日台北市政府對長安西路一處都更案發布強拆令，待都更的其中一戶張先生不願意配合都更作業，但由於房屋傾斜，無奈基於安全考量，今仍遭到建商強行拆除房子，張姓屋主和其女友淚灑現場。
長安西路177巷14號的都更案，上午遭到欣偉傑建設無預警前往拆屋，一大清早，吊車駛入該地，準備拆除房屋，然而不同意戶張先生卻表示，女友叔叔的遺物還在屋內，欲前往屋內收拾物品，卻遭到警方阻止，為維護兩人的安全，強行將其帶離施工現場。
現場拉起封鎖線，並將作業四周淨空，吊車進入作業範圍，大鋼牙無情地將房屋漸漸破壞，張姓屋主和女友眼睜睜看著自己的住家遭拆除，兩人難掩悲傷的情緒，激動落下淚水，張姓屋主氣得在現場撒下一把把冥紙，而房屋拆除的工作持續進行中。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
淨效濾水壺．電熱濾水壺．濾水壺 brita．brita 濾水壺 3.5L．伊瑪 濾水壺．BRITA 隨身濾水壺．3M WP3000 即淨長效濾水壺．BRITA 馬利拉 2.4L 濾水壺．鉅豪 濾水壺．濾水壺 3M．3M 即淨長效濾水壺 濾心．萊卡濾水壺．BRITA 濾水壺 aluna．BRITA 濾水壺 5L．3m 濾水壺 SP3000．Laica 濾水壺．BRITA 3.5L 濾水壺．科技濾水壺．laica 濾水壺 J703．costco 濾水壺．德國 濾水壺．長效濾水壺．BRITA 濾水壺．濾水壺 濾芯．濾水壺 LAICA．大家源 濾水壺．3M 濾水壺 WP3000．CLASSIC 濾水壺．BRITA 2L 濾水壺．若薇亞 濾水壺
- CARSHOE 黑色麂皮楔型長靴(展示品)
- 『SAMPO』☆聲寶 14吋 ECO智慧 DC風扇 SK-ZH14DR / SKZH14DR
- 清水Shimizu 鋼鋼好原味平底鍋(30cm)
- ALATECH 藍牙運動錶心跳帶超值組 (FB006+CS010)
- LV M65367 經典大V字母條紋銀邊金屬鑰匙圈(紅色)
- 【ZIPPO】日系-般若心經-逆蝕刻五面加工打火機(銀燻黑款)
- 【勳風】Q寶寶3.5kg 洗/脫雙槽洗衣機-HF-O9288(內衣物分開
- 《台塑生醫》Dr’s Formula全濾淨防螨抗敏空氣濾網(捲筒經濟
- 【SUMMER寶石】吉祥神獸-麒麟《開運紅》(手工交趾陶)
- 【飛利浦 PHILIPS】Octopus 高效濾淨空氣清淨機(AC4076)
退輔會大樓後側 女子墜落死亡【中廣新聞網】
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
台灣情侶喜馬拉雅山區失聯（1）【中央社】
身上僅剩12元 男欲從台中走回屏東老家【中央社】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》