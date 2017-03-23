台北市長安西路都更案吵得沸沸揚揚，昨（22）日台北市政府對長安西路一處都更案發布強拆令，待都更的其中一戶張先生不願意配合都更作業，但由於房屋傾斜，無奈基於安全考量，今仍遭到建商強行拆除房子，張姓屋主和其女友淚灑現場。

長安西路177巷14號的都更案，上午遭到欣偉傑建設無預警前往拆屋，一大清早，吊車駛入該地，準備拆除房屋，然而不同意戶張先生卻表示，女友叔叔的遺物還在屋內，欲前往屋內收拾物品，卻遭到警方阻止，為維護兩人的安全，強行將其帶離施工現場。

現場拉起封鎖線，並將作業四周淨空，吊車進入作業範圍，大鋼牙無情地將房屋漸漸破壞，張姓屋主和女友眼睜睜看著自己的住家遭拆除，兩人難掩悲傷的情緒，激動落下淚水，張姓屋主氣得在現場撒下一把把冥紙，而房屋拆除的工作持續進行中。