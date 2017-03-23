蔡力行助陣 投顧這樣看聯發科競爭力中央社 (2017-03-23 10:54)
（中央社記者吳家豪台北2017年3月23日電）聯發科（2454）延攬前中華電信（2412）董事長蔡力行擔任共同執行長，投顧認為，在新團隊幫助催生新產品應用或是具競爭力的產品以前，聯發科仍將困於缺乏競爭力產品的瓶頸。
聯發科昨公告調整第1季展望，營業費用率預估由29.5%正負2%上修至32%正負2%，因此營業利益率中間值落在2%區間，低於市場共識的4.7%。即使處分傑發一次性收益將於本季認列，聯發科預期第 1季每股盈餘將介於新台幣3.57元至4.35元，略低於市場共識。
就投顧了解，春節後中國大陸與印度智慧手機需求持續疲弱，壓抑市場復甦腳步；當中牽涉至關重要之處在於聯發科AP（應用處理器）產品競爭力流失，今年第2季後恐因此痛失中國大陸手機商今年主力機種的疆土，預估聯發科第2季的AP出貨僅有約10%的季成長。
投顧指出，由於短期需求平淡，加上缺乏競爭力較佳的高毛利AP晶片組助陣，認為聯發科毛利率的下行循環難以見到盡頭。
聯發科昨也宣布延攬蔡力行自7月1日起擔任共同執行長，投顧認為，蔡力行具資深半導體經歷，並橫跨多項科技產業技術與經營背景；然而在新團隊幫助催生新產品應用或具競爭力的產品以前，相信聯發科仍將困於缺乏競爭力產品的瓶頸。
有鑒於今年聯發科本業恐因產品競爭力不足而陷入苦戰，投顧建議投資人降低持有部位，重申「降低持股」評等及目標價180元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
4吋 手機皮套．pro 手機 皮套．LG G3 手機皮套．手機 皮套 e3．A5C 手機 皮套．benq 手機 皮套．asus padfone 2 手機皮套．Acer 手機 皮套．i909 手機皮套．紅米 手機 皮套．手機皮套專賣店．7吋 手機 皮套．COSE 橫式手機皮套．x2 手機皮套．3C 手機 皮套．手機皮套 S7270．手機皮套 htc．手機 皮套．富可視 手機 皮套．LG g2 手機皮套．i6 手機皮套．asus 手機皮套．紅米 note 手機 皮套．a6s 手機 皮套．5吋 手機 皮套．手機 皮套 6吋．5吋 手機皮套．手機 皮套 專賣店．LG 手機 皮套．HTC Butterfly 手機皮套
- 【Polaroid】寶麗萊 N302 3吋無光夜視系統 行車記錄器(贈 1
- 【免工具】6尺寬度-對疊折疊桌椅組/餐桌椅組/洽談桌椅組(1
- 【88Queen❤包包女王】時尚竹節吊飾迷你水桶包★真皮-黑色
- 【Ally】蘇西動物園幸福滿點藍純棉雙人床包被套組
- 【KIKY】二代美式3M吸溼排汗三線獨立筒雙人床墊5尺/彈簧床
- Balenciaga 巴黎世家GIANT12 Work銀釦機車包(粉紫)
- 蘭蔻 超進化肌因賦活露50ml加贈5mlx5入(買1送5)
- 【BEHRINGER】B210D 主動式喇叭 支(原廠公司貨 商品保固有
- 【金安德森】秋冬款嬰兒禮盒-熊熊吊帶褲套裝(彌月禮盒)
- [輕鬆睡-EzTek]波浪面竹炭感溫釋壓記憶床墊{雙人8cm}繽紛多
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
玻璃茶幾上吃"方便火鍋" 一厘米厚桌面被炸裂【北京新浪網】
國美一店長強迫員工撕人民幣被罰款1000元【北京新浪網】