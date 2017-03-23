（中央社記者鍾榮峰台北2017年3月23日電）蘋果力拚提升iPhone應用軟體效能。外媒報導，蘋果近期併購自動化工具App設計商Workflow，未來可大幅推升iPhone應用軟體執行效能。



國外科技網站TechCrunch報導，蘋果近期併購自動化App廠商Workflow，Workflow推出的自動化工具App，可讓iOS作業平台內的各種應用軟體App功能和指令相互串聯，可以幫助使用者分組或歸類不同應用程式功能，並執行複雜的作業。



有趣的是，報導指出，相關軟體效能工具App是由曾經是iPhone越獄者（jailbreaker）溫斯坦（Ari Weinstein）帶領組成的團隊開發出來。



報導指出，Workflow曾經獲得2015年蘋果設計獎，並受到蘋果高度讚賞。



MacRumors指出，Workflow的軟體工具可應用在圖像和視訊處理、翻譯文章、社群貼圖等多工應用。



TechCrunch預期，Workflow的軟體工具也可能搭配虛擬語音助理Siri的應用程式介面API，也可能進一步應用在iPhone、iPad和Apple Watch等軟硬體生態體系。



蘋果積極透過併購App設計商進軍創新科技。外媒去年9月報導，蘋果收購一家機器學習（machine learning）公司Tuplejump，對於Tuplejump在開放原始碼（open source）計畫FiloDB很有興趣，這個計畫可應用機器學習技術和分析，即時地處理大量數據。



國外科技網站GeekWire先前報導，蘋果砸重金約2億美元，併購位於美國西雅圖的新創企業Turi。



報導指出，Turi主要協助開發者透過人工智慧技術研發應用軟體App，Turi已經打造出Turi 機器學習平台（Machine Learning Platform）、GraphLab Create、以及Turi Predictive Services等服務項目，可應用在網路服務業包括詐欺偵測（fraud detection）、情緒分析（sentiment analysis）、顧客流失預測（predicting customer churn）、客戶細分（customer segmentation）等領域。