工業用水明年擬漲 台水評估各項方案中央社 (2017-03-23 10:43)
（中央社記者黃雅娟台北2017年3月23日電）台水漲價擬從工業用水大戶先行，國內大廠不反對合理漲價，但沒有談到價格，各項方案都在評估中，雖然希望明年就調漲水價，但還是要考慮社會氛圍及經濟成長才會提出。
台灣自來水公司董事長郭俊銘昨日表示，台灣水價已經23年沒有調整，每人、每戶用水量在世界都是名列前茅，要調整水價，可能考慮科學園區、工業區等用水大戶先行，但仍然會遵守先前承諾，106年底前不漲水價，調漲方案還在評估中。
媒體報導，未來考慮直接新增1000度到6000度、6000度以上用水級距，主要供工業等用水大戶使用，每度預計調高到20元與22元，較現行價格調漲6成5到8成2。
台水發言人武經文表示，價格調整及時間表內部已經在討論，上述的級距跟價格並非同一套方案，不能說完全錯誤；民生、工業用水價格如何檢討，有不同情境分析，不會現在就對外公布。
台水先前拜訪台積電、友達等用水大戶，他們最在意的是供水穩定，供水不希望有突發狀況，不反對合理的調漲水價，當時並未提及水價調漲幅度及內容，僅原則性交換意見，瞭解雙方意願及需求。
是否明年就可以啟動調漲水價新方案？武經文表示，雖然希望明年就調漲水價，但需要水價審議委員會通過，還要考慮社會氛圍及經濟成長狀況等，才可能順利進行。
經濟部次長楊偉甫昨天指出，社會期待水價合理化有明確時間表，並希望有一個量足質優的自來水通應系統，水價合理化大家可以接受。目前水價分析的工作沒有停止，包括水公司的準備工作、合理水價是多少、用水大戶的看法等，會在最適當時機對外說明。1060323
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