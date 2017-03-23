（中央社記者姜遠珍首爾2017年3月23日專電）南韓外交部今天表示，駐英國大使館獲悉5名南韓公民在倫敦恐襲中受傷後，立即派遣領事部負責人趕往南韓公民接受治療的2所醫院探視，並提供必要的領事服務。



南韓聯合新聞通訊社引述外交部表示，南韓外交部及駐英使館第一時間啟動應變機制，瞭解並查證南韓公民的傷亡情況，並向在英國訪問的南韓公民發送安全提醒簡訊。



據報導，當地時間22日下午2時40分，英國議會大廈附近發生駕車撞人及砍殺警察的恐怖攻擊，造成多人傷亡，5名南韓公民在躲避恐襲的人潮中受傷。