夏普拚電視出貨翻倍 中國大陸列主力戰區中央社 (2017-03-23 10:32)
（中央社記者潘智義台北2017年3月23日電）專業市調機構IHS指出，鴻海（2317）為夏普出力，針對電視品牌與電視面板事業，先鎖定中國大陸為銷售主力戰區，若目標達成，夏普電視銷售年成長率將可翻倍。
IHS評估，夏普以逐步擴大夏普AQUOS電視品牌在全球的市占率為策略主軸，制訂出2017年1000萬至1200萬台的年銷售目標。
鴻海集團於2016年4月收購夏普（Sharp）後，展現破釜沉舟的經營決心，以改善營運體質，與財務狀況為當務之急，目標鎖定於2017年全年財務能轉虧為盈，期待能消除Sharp自2012年以來不斷冒出的財務危機，重建百年老字號的品牌形象與企業雄風。
IHS Markit首席分析師林筱茹表示，夏普面板事業將於今年起逐漸調高8代線與10代線月產能，準備後援夏普AQUOS電視，或Sharp品牌顯示器的全球布局。
根據IHS Markit最新的研究報告顯示，夏普龜山8代廠面板的產能，將於今年第3季開始逐漸從每月5萬片的投片量，拉高至每月6萬片，新增加的1萬片玻璃投入量，規劃用於今年下半年擴增45吋、55吋超高解析度面板供給量，將優先供給夏普AQUOS電視品牌使用。
在鴻海集團的策略支持下，目前(土界)10代線每月幾乎滿載的產能利用率營運，第2季開始60吋與70吋面板月出貨量將各自達25萬片及12萬片。
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