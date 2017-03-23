富邦悍將主題館 這2位球員相關商品最夯中央社 (2017-03-23 10:56)
（中央社記者吳家豪台北23日電）富邦媒旗下通路momo購物網表示，「富邦悍將主題館」自開設以來即受到球迷們的熱烈迴響，開館首日富邦悍將簽名用紀念球就熱銷上百顆外，其中又以林哲瑄與高國輝的商品最熱賣。
momo購物網歡慶富邦悍將迎接隊史元年的開幕首戰，特別開設「富邦悍將主題館」，線上販售球員背號短Tee、球帽、應援毛巾、紀念球等周邊商品供球迷們選購。
momo購物網表示，「富邦悍將主題館」自開設以來即受到球迷們的熱烈迴響，3月20日開館首日富邦悍將簽名用紀念球就熱銷上百顆，印有球員肖像與背號的應援毛巾、背號短Tee也非常炙手可熱，其中又以林哲瑄與高國輝的商品最熱賣，另外還有鑰匙圈、主客版電繡臂章、三角旗、馬口鐵別針組、束口後背包、貼紙、L型文件夾、馬克杯等多元的商品。
中華職棒25日、26日的開幕戰為富邦悍將的主場賽事，momo購物網也將在活動現場設置「精彩時刻」互動遊戲攤位，邀請球迷們一起與momo co合影留念為悍將們加油打氣，還有機會獲得限量好禮。1060323
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