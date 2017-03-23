行政院通過崔小萍褒揚令 肯定貢獻中央社 (2017-03-23 10:55)
(中央社記者鄭景雯台北23日電)行政院今天通過文化部所提「崔小萍女士褒揚令申請案」，肯定崔小萍對於廣播、影視、戲劇、教育的貢獻與成就。
崔小萍11日晚間病逝於台大醫院，享壽94歲。崔小萍在50、60年代以廣播劇風靡全台，崔小萍曾是白色恐怖受難者，2000年才洗刷冤屈，獲得國家賠償。
文化部長鄭麗君表示，崔小萍長期投身廣播影劇工作，積極提攜後進，她的作品豐富，作育相關人才無數，是後人將永久感謝與懷念的「崔老師」。
崔小萍製播廣播劇700多齣，開拓廣播事業新的發展方向，曾獲金鐘獎「特別獎」，表彰其一生貢獻；跨足影壇及戲劇也有精彩表現，曾以「懸崖」一片獲得亞洲影展最佳女配角殊榮。
文化部指出，崔小萍雖然歷經白色恐怖繫獄十年，但仍長年積極提攜後進，作育廣播、戲劇人才，影響深遠，為提升台灣文化發展努力不懈之精神，實為典範。1060323
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