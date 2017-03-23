（中央社記者吳家豪台北23日電）聯發科延攬前中華電信董事長蔡力行擔任共同執行長，投顧認為，在新團隊幫助催生新產品應用或是具競爭力的產品以前，聯發科仍將困於缺乏競爭力產品的瓶頸。



聯發科昨公告調整第 1季展望，營業費用率預估由29.5%正負2%上修至32%正負2%，因此營業利益率中間值落在2%區間，低於市場共識的4.7%。即使處分傑發一次性收益將於本季認列，聯發科預期第 1季每股盈餘將介於新台幣3.57元至4.35元，略低於市場共識。



就投顧了解，春節後中國大陸與印度智慧手機需求持續疲弱，壓抑市場復甦腳步；當中牽涉至關重要之處在於聯發科AP（應用處理器）產品競爭力流失，今年第2季後恐因此痛失中國大陸手機商今年主力機種的疆土，預估聯發科第2季的AP出貨僅有約10%的季成長。



投顧指出，由於短期需求平淡，加上缺乏競爭力較佳的高毛利AP晶片組助陣，認為聯發科毛利率的下行循環難以見到盡頭。



聯發科昨也宣布延攬蔡力行自7月1日起擔任共同執行長，投顧認為，蔡力行具資深半導體經歷，並橫跨多項科技產業技術與經營背景；然而在新團隊幫助催生新產品應用或具競爭力的產品以前，相信聯發科仍將困於缺乏競爭力產品的瓶頸。



有鑒於今年聯發科本業恐因產品競爭力不足而陷入苦戰，投顧建議投資人降低持有部位，重申「降低持股」評等及目標價180元。1060323