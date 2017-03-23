（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中大甲媽遶境將於3月24日起駕、4月2日回鑾，台中市交通局今天說，起駕及回鑾將闢駛3條免費接駁專車，另外，還有21條公車路線，方便民眾前往大甲區。



交通局長王義川表示，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭車至大甲體育場（沿途行經「秋紅谷（朝陽橋）」、「朝馬」站，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮。



除免費接駁車外，現有市區公車也有21條公車路線可以到達大甲區；自行開車的民眾，可在大甲區美人山營區停車場搭乘接駁車到鄰近市區的大甲高中，再步行前往鎮瀾宮。1060323