研究發現，美國人是愈老愈樂觀，這或許是因為隨著年齡漸長，見慣人生起伏與風浪，不會再為小事煩惱。



在芝加哥大學的一項調查中，三十多歲的受訪者，有百分之46的人，對老抱持樂觀態度，七十歲以上，這個比例增加到百分之66。



受訪者被要求為自己的生活品質打分數，五十歲以上的人感覺明顯改善，七十歲以上的人，則有高達三分之二覺得生活得好極了，相對而言，三十多歲的人，只有大約一半對生活滿意



分析認為，人可能是要活到一定年紀，才會學會感激生命帶來的一切，因為愈來愈知足，快樂會更容易。



