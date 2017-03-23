老不足憂 研究顯示樂觀會隨年紀增長中廣新聞網 (2017-03-23 10:40)
研究發現，美國人是愈老愈樂觀，這或許是因為隨著年齡漸長，見慣人生起伏與風浪，不會再為小事煩惱。
在芝加哥大學的一項調查中，三十多歲的受訪者，有百分之46的人，對老抱持樂觀態度，七十歲以上，這個比例增加到百分之66。
受訪者被要求為自己的生活品質打分數，五十歲以上的人感覺明顯改善，七十歲以上的人，則有高達三分之二覺得生活得好極了，相對而言，三十多歲的人，只有大約一半對生活滿意
分析認為，人可能是要活到一定年紀，才會學會感激生命帶來的一切，因為愈來愈知足，快樂會更容易。
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