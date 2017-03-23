立法院財委會今天（二十三日）審查現股當沖證交稅調降相關修法草案，財政部長許虞哲表示，行政院版本稅率降至千分之一點五，預估一年稅收損失三十七點五億元，將試行一年，立委羅明才等人版本希望降到千分之一，且試行三年，稅收損失將擴大，還是政院版較好。



立法院財政委員會今天審查現股當沖證交稅調降相關修法，財政部長許虞哲在財委會表示，現股當沖證交稅率若按政院版本，由現行千分之三降至千分之一點五，一年稅收損失三十七點五億元，如果日均量增加一百億元，即可彌補稅收損失；立委版本降稅率到千分之一，試辦三年，稅收損失將再擴大，有鑑於全世界其有當沖交易制度的市場，都沒有類似減稅措施，但基於金管會建議適度降稅率可以提振交易動能，因此仍以行政院版本較好，不宜再擴大。



許虞哲說『依金管會推估對提升股市成交值成長，已可發揮助益，不宜再調降至千分之一，以免擴大稅收損失』



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