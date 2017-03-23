（中央社記者田裕斌台北23日電）台股行情似乎在萬點前有點「近關情怯」，投信表示，景氣燈號連續 7個月亮綠燈，領先指標更是連續11個月成長，即使突破萬點，後市仍有可為。



安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，上周美國聯準會如預期升息1碼（0.25個百分點）之後，資金再度回流台股，推升指數逐步走向萬點寶座，從長期趨勢來看，向上態勢不變，且在基本面穩健支撐下，高點稍作休息、整理後走升機會仍高，因此若出現震盪拉回，不失為分批布局的好時機。



蕭惠中指出，去年起台股受惠於殖利率題材，成為外資持續布局台股的主要利基，不過，今年以來，推動台股上漲的動能來源是基本面的改善，使得內、外資都湧入台股。



類股表現部分，除了科技股可望有近 2成的獲利預估之外，有鑑於美國穩步升息，壽險類股也有不錯的展望。



蕭惠中認為，投資人不應把指數位置視為布局的限制，即使台股站上萬點，若是布局於營收獲利成長率佳的股票，搭配擇時與相關策略的應用，仍能為投資人創造超額報酬。1060323