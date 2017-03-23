陸貨幣政策委員會異動 郭樹清入列委員中央社 (2017-03-23 10:36)
（中央社台北23日電）對中國大陸貨幣政策發揮重要作用的大陸央行「貨幣政策委員會」委員日前異動，大陸銀監會主席郭樹清、國務院副秘書長丁學東21日進入貨幣政策委員會。
同時，大陸財政部長肖（蕭）捷、剛卸任的中國銀行業監督管理委員會前主席尚福林不再擔任貨幣政策委員會委員。這項人事異動由大陸國務院批准。
上述應是基於近期大陸政府官員變動而做出的調整。郭樹清2月從山東省長調任大陸銀監會主席，丁學東2月從中國投資有限責任公司董事長及中國國際金融股份有限公司董事長調任大陸國務院副秘書長。
蕭捷3月則從大陸國務院副秘書長調任財政部長。尚福林2月卸下大陸銀監會主席，就任中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會副主任。
新京報旗下微信公眾號「政事兒」報導，貨幣政策委員會是中國人民銀行（大陸央行）「制定貨幣政策的諮詢議事機構」，為每年貨幣政策定調，共15名成員，目前主席為人行行長周小川，另有14名委員。1060323
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