（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）國道高速公路局說，因應交控機電系統提升改善工程施工，國道5號北上石碇至南港路段從今天晚上10時至明上午6時暫時封閉，請用路人屆時改道行駛。



國道高速公路局北區工程處今天說，為進行「國道5號交控、機電系統提升改善工程」，今天晚上10時至明上午6時，暫時封閉國5北上石碇交流道(4K)至南港系統交流道(0K)路段。



北區工程處呼籲，在封閉期間，用路人從石碇交流道北上出口匝道駛出後，請配合指示改走106乙縣道替代道路行駛，之後再接國道3號木柵交流道方向行駛。1060323