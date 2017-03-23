施工 國5北上石碇至南港晚間暫封中央社 (2017-03-23 10:34)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）國道高速公路局說，因應交控機電系統提升改善工程施工，國道5號北上石碇至南港路段從今天晚上10時至明上午6時暫時封閉，請用路人屆時改道行駛。
國道高速公路局北區工程處今天說，為進行「國道5號交控、機電系統提升改善工程」，今天晚上10時至明上午6時，暫時封閉國5北上石碇交流道(4K)至南港系統交流道(0K)路段。
北區工程處呼籲，在封閉期間，用路人從石碇交流道北上出口匝道駛出後，請配合指示改走106乙縣道替代道路行駛，之後再接國道3號木柵交流道方向行駛。1060323
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