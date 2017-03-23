英國倫敦在台北時間今天凌晨爆發恐怖攻擊事件，外交部領務局表示，領務局以3月21日到24日為區間，在出國登錄系統查得登錄前往英國的國人總共共27名，領務局局已經提醒駐英國代表處參考處理，並已經以電子郵件提醒這27位民眾注意人身安全及向家人報平安，同時提供駐館的緊急聯絡電話備用。



另外，領務局已經就這次事件啟用官網的平安留言版供民眾使用。



