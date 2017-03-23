三雙+100%命中率！ 威少登基歷史第一人！北京新浪網 (2017-03-23 10:31)
威少威武！
日期:3月23日，雷霆在主場以122-97戰勝76人。雷霆當家球星拉塞爾-威斯布魯克出場28分鐘，6投6中，罰球6中6，得到18分，外加14次助攻、11個籃板和2次蓋帽。
本場比賽上半場，威少就5投5中，罰球6罰6中，這是威少本賽季第一個投籃完美的半場。
可能是為了保住100%的投籃命中率，威少在第三節的大部分時間內甚至都拒絕空位出手，他在這一節1投1中，而且威少今天沒有出手三分球。
當威少在第三節還剩2分39秒被換下時，由於雷霆大比分領先76人，他實際上已經結束了這場比賽的任務，而且數據完美——出場28分鐘，6投6中，罰球6中6，得到18分，外加14次助攻、11個籃板和2次蓋帽。
這場比賽，威少的數據亮點並不只是三雙，還有100%的投籃命中率。他也因此成為了NBA歷史上第一位在一場比賽中得到三雙而且投籃和罰球都全部命中的球員。
（羅森）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olympus LI-40B li-42b．OLYMPUS E-M1 40mm．Nikon S2800 數位相機．Rollei 數位相機．數位相機 xz1．olympus epl2．Olympus 反光板．數位 相機 公司貨．olympus ep2．olympus xz-1．olympus 相機 epl5．Olympus 相機包．olympus 60mm．Kitty 數位相機．數位相機 保護膜．SONY TX9 數位相機．canon 數位相機．tg3 olympus．Olympus 固定座．錄音筆 olympus．olympus ep2 相機．NIKON P600 數位相機．Flash 數位相機．olympus e2．olympus em10．SONY 數位相機包．canon 數位 相機．Olympus li-42b 900mAh．olympus 9-18mm．Olympus LC63A
- 【廚皇】白金鋒巢鑽石不沾炒鍋36CM
- TOD’S 經典CUOIO麂皮金屬圓牌造型繞踝綁帶平底涼鞋(卡其咖)
- 《DFhouse》專利新3D高背網布辦公椅
- TISSOT T-Lord 都會紳士三眼計時機械表 T0595271605800
- 【BALENCIAGA】163471 鐵灰色 小金扣(經典掀蓋機車長夾)
- LV R20700 經典Damier棋盤格六孔記事本封套(咖啡)
- SilverTown銀鎮 氣質方晶純銀項鍊
- 【effie】都會休閒 絨面壓紋真皮縫線流蘇樂福鞋(黑)
- CHANEL 經典外雙C LOGO萬用拉鍊袋(粉紅)-展示品
- LV M93806 經典Monogram Antheia刺繡絨面皮IXIA系列手提/肩
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
曝籃網今夏4年1億頂薪追鐵衛 書豪后場新搭檔?【北京新浪網】
94歲「功夫奶奶」登BBC:家傳武術 一練就是90年【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》