日期:3月23日，雷霆在主場以122-97戰勝76人。雷霆當家球星拉塞爾-威斯布魯克出場28分鐘，6投6中，罰球6中6，得到18分，外加14次助攻、11個籃板和2次蓋帽。

本場比賽上半場，威少就5投5中，罰球6罰6中，這是威少本賽季第一個投籃完美的半場。

可能是為了保住100%的投籃命中率，威少在第三節的大部分時間內甚至都拒絕空位出手，他在這一節1投1中，而且威少今天沒有出手三分球。

當威少在第三節還剩2分39秒被換下時，由於雷霆大比分領先76人，他實際上已經結束了這場比賽的任務，而且數據完美——出場28分鐘，6投6中，罰球6中6，得到18分，外加14次助攻、11個籃板和2次蓋帽。

這場比賽，威少的數據亮點並不只是三雙，還有100%的投籃命中率。他也因此成為了NBA歷史上第一位在一場比賽中得到三雙而且投籃和罰球都全部命中的球員。

（羅森）