「騎師註冊」來了！中國馬會表示將推動參賽註冊北京新浪網 (2017-03-23 10:13)
今日，國馬傳媒從中國馬會賽馬委員會處了解到，中國馬會賽馬委員會將正式啟動騎師「參賽註冊」工作與「註冊騎師」制度。
為此，我們採訪了賽馬委員會秘書長白煦，請他為我們具體介紹相關內容。
什麼是騎師「參賽註冊」？
即在參加中國馬會主辦賽事時，參賽騎師需要在賽前進行註冊報名。這將進一步促進對參賽騎師的有效管理，保障騎師權益。
什麼是「註冊騎師」？
即中國馬會賽馬委員會根據騎師的綜合成績、表現、國際上認可程度等多個因素進行綜合考量，通過者將獲得註冊騎師資格。
「我們將組建註冊騎師評審專家組委會，對提出申請的騎師進行考核。我們會設置一定的有效期，並對騎師進行逐級評定。」白煦解釋說。
據透露，中國騎師「五虎將」將可能成為中國首批「註冊騎師」。
為什麼要設立「註冊騎師」？
設立「註冊騎師」制度，一方面是與國際接軌，國際上很多國家都實行了註冊騎師制度，另一方面，也是對設立和完善國內騎師評級體系的嘗試。
「註冊騎師」申請資格
申請資格主要有以下兩種類別：
1、中國馬會團體會員單位、中國馬會馬主會員聘用的騎師及已具備中國馬會個人會員身份的自由身騎師；
2、本人自願成為中國馬會註冊騎師，並遵守中國馬會賽事規則和相關規定。
獎金10001元，寓意萬里挑一
為了更好的推動「註冊騎師」制度，中國馬會將在今年實行「10001元」獎勵政策。
「我們將為參加由中國馬會主辦、支持和認可的賽事中獲得第一名的註冊騎師現場頒發10001元獎金，以對註冊騎師的鼓勵和肯定，寓意這些優秀的騎師是萬里挑一的。」白煦說。
中國馬會賽馬委員會將於近期公佈騎師「參賽註冊」和「註冊騎師」的詳細內容，敬請關注！
（國馬傳媒）
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