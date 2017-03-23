放假咯！哈登稱要照顧好身體 網友:少去夜店哦北京新浪網 (2017-03-23 10:46)
大鬍子：我要拉伸一下
日期:3月23日，據《休斯頓紀事報》的喬納森-費根報導，近期休斯頓火箭迎來3天休息時間，詹姆斯-哈登表示他會利用這段時間好好休養身體。
近期火箭獲得了難得的3天休息時間。昨天和今天，火箭球員都放了假，明天才會重返訓練場備戰後天和鵜鶘的比賽。
對此，在近4天出戰了3場，場均可得40分10.3個籃板10.7次助攻的哈登表示：「我終於可以好好休息下了，我會照顧好自己的身體，進行些冷水浴和拉伸練習，來備戰下一場比賽。」有意思的是，火箭球迷還不忘自黑，調侃道：放假了也要少去夜店哦。
從後天對鵜鶘開始，火箭將在19天內連戰11場，包括2次背靠背。如果都能獲勝，火箭將以本季背靠背第2場15勝1負的戰績，追平2007年的小牛和2013年的熱火共同保持的歷史紀錄。
埃里克-戈登也表示：「在最後衝刺前迎來休息太好了，我們可以好好想想該怎麼做……能從事籃球這項運動真是我們的榮幸。」（魑魅）
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