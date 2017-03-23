冬奧讓你的發展無極限 冬奧組委公開招聘進行中北京新浪網 (2017-03-23 10:48)
冬奧組委招聘
宇宙無限，大海無邊，學海無涯。
當愛生活、愛體育、愛奮鬥的你遇見「冬奧」這個美好的歷史機遇，要緊緊把握，心有多大，舞台就有多大。
來到冬奧組委，一方面，我們將提供廣闊的發展空間讓你充分展示智慧和才華；另一方面，我們將用完備的成長機制帶你步入發展快車道。
完備的培訓體系，助你「更快」進入工作狀態
制定科學的教育培訓計劃，建立包括通用知識培訓、專項業務培訓、場館培訓和崗位細則培訓等綜合教育培訓體系。面向工作人員舉辦入職培訓班、「雙周一課大講堂」，邀請全球各方頂級專家進行專項業務培訓，組織境外培訓，參與國際大型體育賽事活動等。
健全的選人用人晉陞機制，助你走向「更強」
秉承公平、公正的選人用人原則，結合冬奧組委機構特點和籌辦工作需要，建立能上能下、競爭擇優、充滿活力的職務、崗位管理機制，根據工作人員的工作績效和每年考核情況，晉陞崗位，做到人盡其才、才盡其用，充分實現自身價值。
賽後人員幫助計劃，助你走上「更高」舞台
聚散匆匆，共同戰鬥的美好經歷將讓時光永駐！
相信經過冬奧洗禮的你早已高才絕學、武功蓋世了。特別制定的人員幫助計劃，以市場配置為主導，相信優秀的你一定炙手可熱。
來到北京冬奧組委的你，也許掙得不是最多，但經歷過後一定收穫滿滿，成長迅速，前景光明，歡樂開懷。
我們願為你的成長和進步搭建良好平台，與你攜手並進，共同寫下人生濃墨重彩的一筆！
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