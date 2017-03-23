「玉龍公子」抽到3號閘 周六齣戰迪拜賽馬世界杯北京新浪網 (2017-03-23 10:33)
日期:今天下午（3月22日），在迪拜舉行了迪拜世界杯賽馬嘉年華的抽籤儀式，玉龍馬業麾下賽駒『玉龍公子』（Wild Dude）此前已確定出戰迪拜金莎軒錦標賽（Dubai Golden Shaheen），在14匹馬中抽到3號閘。
[注]馬號=閘位。
迪拜金莎軒錦標賽是一場1200米的泥地賽，允許3歲和3歲以上的純血馬參加，總獎金200萬美元。
抽籤現場：
非常值得一提的是，『玉龍公子』27戰8冠5亞6季，贏下2場一級賽，3場二級賽，是一匹不折不扣的「黑字馬」（Black Type horse）。
一級賽冠軍：
平？克勞斯貝錦標賽（Bing Crosby Stakes）
聖塔安妮塔短途冠軍錦標賽（Santa Anita Sprint Championship Stakes）
二級賽冠軍：
科納金錦標賽（Kona Gold Stakes）
聖卡洛斯錦標賽（San Carlos Stakes）
派洛斯福德錦標賽（Palos Verdes Stakes）
血統信息
中文名：玉龍公子
英文名：Wild Dude
出生日期：2010年3月20日
出生國家：美國
性別：雄馬
毛色：騮色/褐騮色
父系：Wildcat Heir （USA）
母系：Courtly Choice （USA）
外祖父：Doneraile Court （USA）
馬主：玉龍馬業（Yulong Investment）
練馬師：何富德 （M。 Halford）
目前戰績：27戰8冠5亞6季
下面為大家帶來『玉龍公子』贏得2015年平？克勞斯貝錦標賽（一級賽）的視頻，而這場比賽是以奧斯卡影帝平？克勞斯貝的名字命名的。
[注]圖片中『玉龍公子』的騎師還穿著原馬主的綵衣，而本周六晚他就將再次為玉龍而戰。
2015年美國平？克勞斯貝錦標賽
名稱：平？克勞斯貝錦標賽（Bing Crosby Stakes）
時間：2015年7月25日
地點：德爾馬賽場（Del Mar Racetrack）
信息：一級賽，6弗隆/約1200米，泥地，3歲和3歲以上純血馬（雄、雌、騸馬皆可）
總獎金：30萬美元
[注]
馬匹、馬主、練馬師、騎師的中文名字旁邊出現 * 表示香港賽馬會沒有翻譯，或是筆者自己翻譯的。■
以上。
（文/花和尚 東方賽馬）
詳情見迪拜賽馬世界杯專題：
http://sports.sina.com.cn/z/dubaiworldcup2017/index.shtml
迪拜賽馬世界杯視頻直播間：
http://video.sina.com.cn/l/h5/1716806.html
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品