邁凱輪車隊的競賽主管布里爾表示，如果本田希望提高在F1中的聲望，那麼現在這家日本公司需要更好地理解F1的競賽文化。

自從2015賽季，攜手邁凱輪重返F1以來，邁凱輪-本田已經度過了兩個煎熬的賽季，如果不出意外，本賽季尚未開始，邁凱輪還將迎來新一輪的麻煩。

過去幾周邁凱輪和本田的關係非常緊張，因為邁凱輪極有可能因本田引擎而繼續遭遇麻煩。

本田似乎非常拒絕讓外部的資源來接觸自家的F1項目。布里爾直言，本田迄今為止都沒有完全抓住確保F1項目取得成功的研發與效率的癥結。

他們現在只需要一件事：理解並融入F1的競賽文化。布里爾告訴《汽車運動》。

「我的意思是，我們的比賽行為和F1本身都是按照日程表運作的，受到一些確定的目標、確定的日期、圈速的提升等制約，我們總是試圖獲得儘可能最好的解決方案。如果是汽車製造商運營一個項目，你可以推遲數周的時間，這不會對產品產生什麼影響，也不會改變商業模式。但是在賽車上，如果你在某場比賽中無法實現升級，那麼在這場比賽你就完了。這就是比賽的精神。供應商必須知道在這個月他們要做什麼，下一次要達到這個目標他們就只有三周，以及再從三周壓縮到兩周。相比投入，我們更在乎爭取到的時間。這是一種完全不同的方法」。

本田已經在英國F1研發的大本營米爾頓-肯耶斯附近投資了一個引擎工作室，但布里爾認為，位於英國的工作室和位於日本的總部之間的距離過遠導致合作效率過低，這種節奏很難適應現代大獎賽的需求。

「這就是為何梅賽德斯的車隊會選在英國。我認為他們從供應鏈（的緊湊和高效中）受益，從具有F1豐富經驗的僱員中受益。我們（其他）的供應商的成本可能是本田的兩倍，但效率是他們的三倍、四倍乃至五倍。從某些角度你可以理解，公司的影響力無助於效率的提高。

你的行為方式越像一個公司，你就會從原來的公司中繼承更多的流程，你的速度就會被拖慢，你越慢就越不靈活，這是一個惡性循環，也就是說你不適合賽車文化「。

（考拉）