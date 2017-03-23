禁用網路后瓜帥再出新招 曼城的小超市要關門了北京新浪網 (2017-03-23 10:56)
這回，巧克力和零食也別吃了
瓜迪奧拉治理球隊的嚴格方式，如今已經世人皆知。在拉瑪西亞期間就貫徹的一些措施，如今被瓜帥帶到了曼城，並且進一步發揚光大。日前，根據英國《每日鏡報》報導，瓜帥在訓練期間又推出了一項最新措施……
根據報導，瓜迪奧拉將嚴格禁止訓練基地向隊員們出售巧克力和其他零食，此舉是為了保證隊員們的身體健康和體重正常。曼城的營養師Silvia Tremoleda，也是此前巴薩的營養師，在來到曼城之後更是將瓜帥的營養計劃從僅針對隊員推廣到所有的球隊職員。在禁止售賣零食的同時，曼城會每天不間斷為全隊提供新鮮的果蔬。
實際上，這已經不是瓜迪奧拉第一次採取較為強制性的措施來約束隊員了。在本賽季剛開始時，瓜帥就在訓練場上禁止球員們使用無線網路，以保證隊員們專心訓練。與此同時，瓜迪奧拉對球員身體情況的要求也近乎苛刻。如今租借到塞維利亞的納斯里，就是因為瓜帥嫌他「太胖」而被迫遠走。此番在隊內禁止巧克力和零食，就更可以看出瓜迪奧拉的理念了。
（豆包）
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