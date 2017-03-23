摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

阿根廷VS智利



比賽時間：03月24日 07：30

阿根廷目前排名南美區預選賽第4，領先智利1分。從交鋒往績來看，阿根廷去年6月份在百年美洲杯決賽中點球大戰2-4不敵智利，連續兩屆被智利擊敗錯失錦標桂冠，阿根廷本輪在世預賽中再次碰上智利全力出擊以求一雪前恥。

本場賠率是1.50 4.33 7.50，歷史同賠當中，主勝概率為64%，平局概率為23%，客勝概率為13%，賠率顯示主隊佔據一定優勢。歷史數據看，阿根廷過去6次與智利交手在常規時間內保持不敗。

阿根廷近10個主場取得8勝1平1負，智利近10個客場錄得3勝2平5負，往績上看阿根廷佔據優勢，而兩隊最近一場均取得勝仗戰意較好，亞盤開出主讓一球/球半盤讓步，支持力度比較充分，本輪有望全取三分。綜合考慮，本場首選阿根廷主場復讎。

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