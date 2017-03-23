[Wellbet]23日競彩足球相同賠率：阿根廷主場復讎北京新浪網 (2017-03-23 10:56)
摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。
阿根廷VS智利
比賽時間：03月24日 07：30
阿根廷目前排名南美區預選賽第4，領先智利1分。從交鋒往績來看，阿根廷去年6月份在百年美洲杯決賽中點球大戰2-4不敵智利，連續兩屆被智利擊敗錯失錦標桂冠，阿根廷本輪在世預賽中再次碰上智利全力出擊以求一雪前恥。
本場賠率是1.50 4.33 7.50，歷史同賠當中，主勝概率為64%，平局概率為23%，客勝概率為13%，賠率顯示主隊佔據一定優勢。歷史數據看，阿根廷過去6次與智利交手在常規時間內保持不敗。
阿根廷近10個主場取得8勝1平1負，智利近10個客場錄得3勝2平5負，往績上看阿根廷佔據優勢，而兩隊最近一場均取得勝仗戰意較好，亞盤開出主讓一球/球半盤讓步，支持力度比較充分，本輪有望全取三分。綜合考慮，本場首選阿根廷主場復讎。
本文由[吉祥坊]獨家提供
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olympus LI-40B li-42b．OLYMPUS E-M1 40mm．Nikon S2800 數位相機．Rollei 數位相機．數位相機 xz1．olympus epl2．Olympus 反光板．數位 相機 公司貨．olympus ep2．olympus xz-1．olympus 相機 epl5．Olympus 相機包．olympus 60mm．Kitty 數位相機．數位相機 保護膜．SONY TX9 數位相機．canon 數位相機．tg3 olympus．Olympus 固定座．錄音筆 olympus．olympus ep2 相機．NIKON P600 數位相機．Flash 數位相機．olympus e2．olympus em10．SONY 數位相機包．canon 數位 相機．Olympus li-42b 900mAh．olympus 9-18mm．Olympus LC63A
- 【月亮彎彎】寬400CMx高240CM(二用穿掛式)高級(雙層)月亮灣
- 【Speed Queen】15KG經典機械式乾衣機（電力）LDE30RGS(美
- 《KOSNEY 塊麗紫玫瑰》雙人100%天絲TENCEL四件式兩用被床包
- 【SUMMER寶石】珍貴稀有天然白水晶聚寶盆4400g(4-121 實物
- SK-Ⅱ 肌源新生特潤精華霜(50g)送青春露(10ml)
- 【KOTAS】日式高彈力菱格床墊(單人-3x6.2尺)
- 【A+】招財納福雙貔貅千足黃金轉運瑪瑙手鍊(四色可選)
- 【柳宗理】-不銹鋼廚刀（10cm）
- 【AS】狄克5尺浮雕收納床頭箱(三色可選)
- LONGCHAMP 經典Roseau系列金屬竹節釦漆皮手提包(紅色-中)
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
曝籃網今夏4年1億頂薪追鐵衛 書豪后場新搭檔?【北京新浪網】
94歲「功夫奶奶」登BBC:家傳武術 一練就是90年【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》