暴雪全球第一家官方電競館落戶台灣 LOGO隨處可見北京新浪網 (2017-03-23 10:47)
暴雪的很多遊戲都已被列入了電競賽事的遊戲列表中，近日據台媒報導，全球首家由暴雪官方直營的電競館將於3月30日正式落戶台灣，屆時將舉辦開幕記者會，同時啟用電競館。
暴雪全球首家直營電競館位於台北市敦化南路一段245號敦南誠品樓上，開幕式定於3月30日舉行，Blizzard Entertainment執行長暨共同創辦人Mike Morhaime將赴台啟用場館，現場將舉辦《守望先鋒》表演賽。
電競館內部照已經曝光，場地看起來不大，暴雪的LOGO隨處可見，期待開業那天正式揭開電競館的神秘面紗。
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