暴雪的很多遊戲都已被列入了電競賽事的遊戲列表中，近日據台媒報導，全球首家由暴雪官方直營的電競館將於3月30日正式落戶台灣，屆時將舉辦開幕記者會，同時啟用電競館。

暴雪全球首家直營電競館位於台北市敦化南路一段245號敦南誠品樓上，開幕式定於3月30日舉行，Blizzard Entertainment執行長暨共同創辦人Mike Morhaime將赴台啟用場館，現場將舉辦《守望先鋒》表演賽。

電競館內部照已經曝光，場地看起來不大，暴雪的LOGO隨處可見，期待開業那天正式揭開電競館的神秘面紗。