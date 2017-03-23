《刀劍神域》劇場版日本票房破20億日元 公佈新觀影特典北京新浪網 (2017-03-23 10:53)
根據人氣輕小說改編的動畫電影《刀劍神域：序列之爭》從上映以來一直領跑深夜動畫單周票房紀錄，日前該電影在日本國內的票房已經成功突破20億日元（約合人民幣1.2億元）。今天（3月22日）官方還公佈了第6周和第7周的觀影特典。
根據日本媒體公佈的數據，《刀劍神域：序列之爭》截至3月21日票房突破20億日元。觀影人數突破140萬人，上映以來已連續5周進入周末觀影人數排名前10名。另外，該電影還在日本以外的多個國家和地區上映，目前《刀劍神域：序列之爭》在海外的票房突破了6億日元（約合人民幣3600萬元），觀影人數突破70萬人。可見該電影在日本國內外都有很高的人氣。
官方今天也公佈了第6周和第7周的觀影特典內容是為小說繪製插畫並負責動畫角色原案的畫師abec全新繪製的迷你色紙，共4種圖案，分別為桐人款、英治款、亞絲娜款、尤娜款。這4款色紙將作在第6周和第7周隨機贈送。
第6周觀影特典：桐人款色紙
第6周觀影特典：英治款色紙
第7周觀影特典：亞絲娜款色紙
第7周觀影特典：尤娜款色紙
《刀劍神域：序列之爭》上映一個月，票房已強勢突破20億日元大關，相信該作的票房未來還會繼續有上佳的表現，就讓我們一起來關注該劇場版將如何改寫深夜動畫最高票房紀錄吧！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
健走鞋 imirroor．雷根鞋．果凍鞋．楔型 鞋 蝴蝶結．楔型鞋．CLARKS 氣墊鞋．籃球鞋 NIKE jordan．防水鞋．馬丁鞋．健走鞋．NIKE 籃球鞋．skechers 健走鞋．洞洞鞋．ECCO 鞋．楔型 鞋．nike 慢跑鞋
蘋果又來套路了！iPad mini 4大減價原因竟然是【北京新浪網】
吳恩達離職背後：百度人工智慧要轉向了【北京新浪網】
別不服！這次真是iPhone 7致敬了它們【北京新浪網】
高通驍龍835處理器亮相亞洲：跑分驚人但誰是它的首秀？【北京新浪網】
致敬經典 蘋果iPhone8或重新採用水滴狀設計【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》