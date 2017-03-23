根據人氣輕小說改編的動畫電影《刀劍神域：序列之爭》從上映以來一直領跑深夜動畫單周票房紀錄，日前該電影在日本國內的票房已經成功突破20億日元（約合人民幣1.2億元）。今天（3月22日）官方還公佈了第6周和第7周的觀影特典。

根據日本媒體公佈的數據，《刀劍神域：序列之爭》截至3月21日票房突破20億日元。觀影人數突破140萬人，上映以來已連續5周進入周末觀影人數排名前10名。另外，該電影還在日本以外的多個國家和地區上映，目前《刀劍神域：序列之爭》在海外的票房突破了6億日元（約合人民幣3600萬元），觀影人數突破70萬人。可見該電影在日本國內外都有很高的人氣。

官方今天也公佈了第6周和第7周的觀影特典內容是為小說繪製插畫並負責動畫角色原案的畫師abec全新繪製的迷你色紙，共4種圖案，分別為桐人款、英治款、亞絲娜款、尤娜款。這4款色紙將作在第6周和第7周隨機贈送。

第6周觀影特典：桐人款色紙

第6周觀影特典：英治款色紙

第7周觀影特典：亞絲娜款色紙

第7周觀影特典：尤娜款色紙

《刀劍神域：序列之爭》上映一個月，票房已強勢突破20億日元大關，相信該作的票房未來還會繼續有上佳的表現，就讓我們一起來關注該劇場版將如何改寫深夜動畫最高票房紀錄吧！