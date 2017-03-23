國產武俠經典動畫《秦時明月》手辦公開北京新浪網 (2017-03-23 10:59)
之前，國內二次元正版周邊電商漫駱駝宣布與國內重磅IP《秦時明月》達成合作，拿下「少司命」的手辦授權。經過將近1年的製作，少司命手辦的彩模終於公開。
為了不辜負粉絲的期待，漫駱駝邀請了國內著名原畫師ask，並與知名手辦廠商myethos合作，力求打造最美的少司命。我們可以看到這個手辦和設定圖非常相似，可以說是非常的還原。
不過相較於動畫中的少司命，這個少司命手辦的腿是相當的長，而且腰身似乎過於纖細了。
少司命手辦將於4月7日在京東開啟獨家眾籌，凡參與京東眾籌的買家均可以額外獲得由特邀畫師ask獨家繪製少司命手辦海報一張。想要收藏的朋友可不要錯過了。
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