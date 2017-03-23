在諸多移動處理器中，三星自家的Exynos（獵戶座）處理器其實與高通驍龍處理器的性能不相上下，甚至根據最新數據顯示，最新的三星 Exynos 8895 處理器在性能上已經要比高通驍龍 835 更加優秀，但遺憾的是，Exynos處理器基本上僅應用在三星 Galaxy 系列手機上，大中華區除了魅族以外，三星很少供應給其他廠商。

與之不同的是，高通驍龍處理器卻廣泛被小米、LG、HTC、華為、中興等眾多廠商所採用，如此大差別背後的原因是什麼？根據產業鏈人士@冷希Dev在微博的消息表明，這背後的原因或許不是三星不想賣，而是高通的專利保護導致三星無法出貨給其他廠商。

此前外界一直以為三星是擔心技術外流，才限制 Exynos 處理器對外供貨，但根據三星內部人士表示，其實三星非常樂見自家的晶元對外出貨，畢竟此舉不僅有助於三星電子的財務增長，還可以逐步完善三星 Exynos 平台，但高通卻利用標準必要專利（Standard Essential Patent）所賦予的權力，限制三星Exynos的推廣長達25年，而此舉也被韓國經濟日報證實。

南韓公平交易委員會（KFTC）也已確認高通濫用專利權，其裁定聲明指出，三星與高通簽署專利協議，是導致三星無法將Exynos晶元推銷對其它手機廠的主因。為此KFTC去年底甚至還宣判高通專利授權模式違反公平競爭原則，並對高通開出8.54億美元的高額罰單，創下南韓反壟斷史上最高罰金記錄。

高通濫用專利保護可為惡名昭彰，就連大客戶蘋果也深受其害多年。例如蘋果數日前就與高通對簿公堂，按蘋果的話來說，高通實在是太過分了，靠專利費敲詐了蘋果好幾年。

至於魅族為何能獨佔 Exynos 晶元，除了歷史原因之外，自然也和魅族這些年與高通悄然博弈有所關聯。不過這樣的狀況也會開始逐步改變，根據@冷希Dev表示，魅族今下半年將有1-2款高通晶元的產品，而明年這一比例更要復蓋至 35% 以上，未來 Exynos 晶元仍在魅族的長期規劃中，並且形成三大平台全面覆蓋的局勢。