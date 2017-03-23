一加3T午夜黑版海外發佈：首批250台北京新浪網 (2017-03-23 10:59)
【手機中國 新聞】此前一加聯合巴黎時尚潮店colette發佈了一加3T colette紀念版，該產品採用深邃黑配色，但僅限巴黎發售。現在一加又在歐美地區發佈了一加3T黑色限量版，並命名為午夜黑（Midnight Black）。外形跟一加3T colette紀念版一致，只是去掉了colette的標識。
一加3T午夜黑版海外發佈
據稱，首批一加3T午夜黑版將於3月24日通過時尚生活站點Hypebeast發售，依然是限量250台。不過此後會有更多的該版本產品通過一加北美和歐洲官網銷售。該設備配備6GB RAM+128GB ROM，售價479美元/479歐元，約合人民幣3300元。
一加3T午夜黑版海外發佈
另外，一加3T午夜黑國行版還將於今日晚些時候在國內發佈，需要的用戶可以關注一下。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
健走鞋 imirroor．雷根鞋．果凍鞋．楔型 鞋 蝴蝶結．楔型鞋．CLARKS 氣墊鞋．籃球鞋 NIKE jordan．防水鞋．馬丁鞋．健走鞋．NIKE 籃球鞋．skechers 健走鞋．洞洞鞋．ECCO 鞋．楔型 鞋．nike 慢跑鞋
蘋果又來套路了！iPad mini 4大減價原因竟然是【北京新浪網】
吳恩達離職背後：百度人工智慧要轉向了【北京新浪網】
別不服！這次真是iPhone 7致敬了它們【北京新浪網】
高通驍龍835處理器亮相亞洲：跑分驚人但誰是它的首秀？【北京新浪網】
致敬經典 蘋果iPhone8或重新採用水滴狀設計【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》