【手機中國 新聞】此前一加聯合巴黎時尚潮店colette發佈了一加3T colette紀念版，該產品採用深邃黑配色，但僅限巴黎發售。現在一加又在歐美地區發佈了一加3T黑色限量版，並命名為午夜黑（Midnight Black）。外形跟一加3T colette紀念版一致，只是去掉了colette的標識。

一加3T午夜黑版海外發佈

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據稱，首批一加3T午夜黑版將於3月24日通過時尚生活站點Hypebeast發售，依然是限量250台。不過此後會有更多的該版本產品通過一加北美和歐洲官網銷售。該設備配備6GB RAM+128GB ROM，售價479美元/479歐元，約合人民幣3300元。

一加3T午夜黑版海外發佈

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另外，一加3T午夜黑國行版還將於今日晚些時候在國內發佈，需要的用戶可以關注一下。

