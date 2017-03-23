美威斯康辛州槍擊案致4死2傷 警方稱是家庭糾紛北京新浪網 (2017-03-23 10:30)
[環球網報導 記者 任梅子]據美國福克斯新聞網3月23日報導，有官員表示，美國威斯康辛州北部發生一起槍擊案，造成包括一名警察在內的四人死亡，兩人重傷。但這起槍擊事件顯然只是在銀行發生的一起家庭糾紛。
警察局長沃利·斯帕克斯在新聞發佈會上表示，他與遇害警察同屬一個部門。一名嫌犯已經被拘留。但斯帕克斯拒絕透露遇害警察及其他三名遇難者的姓名。警方同時表示此次槍擊事件已不會給公眾帶來威脅。
關鍵字：
上一則：國家交響樂團華沙首度演出
下一則：南韓：美以新視角調整對北韓政策
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
計算機 usb．casio 計算機．炫彩 計算機．卡西歐 DW-200TW 計算機．計算機 casio．Addex 計算機．TECO 計算機．計算機 鬧鐘．計算機 TI-84．攜帶計算機．卡西歐 計算機．CASIO 計算機 FX-991ES．AURORA 計算機．CATIGA 計算機．victor 計算機．超大計算機．PLUS. 計算機．Kitty 計算機．答錄 計算機．計算機 鍵盤．炫彩計算機．GD 計算機．聲寶 計算機．工程計算機．kinyo 計算機．KRONE 計算機．財務 計算機 casio．atima 計算機．鍵盤 計算機．計算機 hp
- BOTTEGA VENETA 經典羊皮編織翻蓋式肩斜背馬鞍包(葡萄紫-展
- BALLY TERYS經典雙色織帶小牛皮直立拉鍊雙層信差包(小-棕色
- Wize&Ope WAX系列-潮流玩家復刻電子錶-炫彩紅 /49mm
- LONGCHAMP Le Pliage Artwalk普普風印花短把購物包(中-劇院
- 日語基本功系列套書（全3書）+ LivePen智慧點讀筆
- 【AT HOME】馬汀5尺工業風雙人床(不含床墊)
- 【Z3R0D】TT SINGLET 三鐵衣(男款)
- 【CHANEL】經典BOY系列菱格荔枝紋小牛皮金釦壓邊暗釦零錢包
- EPSON Runsense SF-810V 專業鐵人運動錶
- 【ASSARI】水洗塑鋼1門回收垃圾桶(寬44深40高88cm)
台參與抗IS人道救助 高碩泰亮相國務院【中央社】
印尼巴厘島地震引發民眾恐慌 尚無人員傷亡消息【北京新浪網】
日本愛子公主國中畢業 豐腴許多【中廣新聞網】
日媒稱日本積極拉攏俄羅斯欲牽制中國:俄沒反應【北京新浪網】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】