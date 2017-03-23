[環球網報導 記者 任梅子]據美國福克斯新聞網3月23日報導，有官員表示，美國威斯康辛州北部發生一起槍擊案，造成包括一名警察在內的四人死亡，兩人重傷。但這起槍擊事件顯然只是在銀行發生的一起家庭糾紛。

警察局長沃利·斯帕克斯在新聞發佈會上表示，他與遇害警察同屬一個部門。一名嫌犯已經被拘留。但斯帕克斯拒絕透露遇害警察及其他三名遇難者的姓名。警方同時表示此次槍擊事件已不會給公眾帶來威脅。