聯席會爭議 張小月：尊重立院中央廣播電台 (2017-03-23 09:47)
立法院內政委員會今天(23日)延續昨天(22日)議程，排案審查「兩岸協議監督條例」各項立法草案版本，不過，朝野卻因為是否要召開聯席會而陷入紛爭，對此，陸委會主委張小月今天受訪表示尊重國會，她也說，唯有獲得共識的版本，才會是務實可行的方案。
兩岸協議監督條例立法草案的審議，到底是不是要改列為聯席委員會，成為內政委員會朝野立委攻防焦點，儘管22日會議空轉、朝野也還有歧見，但陸委會主委張小月還是如期應邀到國會備詢。
張小月受訪表示，就陸委會的立場來說，「兩岸關係就是兩岸關係」，且台灣對外所有協議的處理方式，都是採取兩軌並行的做法。張小月說：『(原音)大法官會議在1993年曾有過第829號解釋，解釋就是說，兩岸之間簽署的協議不是國際協定，所以後來才會兩軌並進，第一軌就是跟外國協定，根據當時的條約處理準則，也就是後來的條約締結法處理，另一軌就是現在立法院審議的兩岸監督條例。』
針對朝野是否要召開聯席審查會而僵持不休，張小月表示，她會尊重立法院意見，因為唯有獲得共識的做法及版本，會是比較務實可行的方案。張小月說：『(原音)過去經驗得到一個結論，如果不是大家共識，不能有共同結論的話，這樣的協議不見得是務實可行的。』
針對聯席審查的爭議，其實其他委員會的立委還是可以在主審委員會進行問政與提案，但差別在於，其他委員會的立委在主審委員會中並沒有表決權，換言之，只要成為聯席委員會，被列入的立委就和主審委員會的立委一樣握有表決權。
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