森友學園案關鍵人作證 首相妻捐款百萬日圓中央廣播電台 (2017-03-23 09:50)
日本國土賤賣案醜聞的關鍵人物─森友學園(Moritomo Gakuen)理事長籠池泰典(Yasunori Kagoike)今天(23日)表示，他在2015年9月收到日本首相安倍晉三之妻安倍昭惠(Akie Abe)100萬日圓(8,980美元)的捐款。
安倍夫婦捲入國有地賤賣給學校法人「森友學園」疑雲，日本國會參議院預算委員會今天對籠池進行證人訊問。籠池在國會宣誓作證後說，因為感到榮幸因此他記得很清楚，他從安倍昭惠那裡收到這筆裝在信封內的捐款。
安倍已經否認，妻子曾以他的名義向學校捐了100萬日圓。此外，安倍還表示，他和妻子都沒有介入森友學園購地案。
預定今年春天開始運作的森友學園，遭爆料以相當於市價一成的低價取得日本國有土地，因為安倍昭惠曾擔任該校名譽校長，因此被質疑是濫用特權。
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