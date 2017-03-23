當沖降稅今立院審議 日均量增百億可彌稅損中央廣播電台 (2017-03-23 10:17)
立法院財政委員會今天(23日)審議有關台北股市當沖交易降稅相關草案，由於修法是去年台股成交量低迷時提出，如今金融市場轉趨活絡，財政部長許虞哲和金管會主委李瑞倉都表示，政府立場不變，希望法案能夠盡快三讀。至於根據財政部的估算，日均量只要增加新台幣百億，就可以彌補降稅的稅收損失。
台股當沖交易降稅，根據行政院的版本，是由現行的千分之3降至千分之1.5，國民黨立委羅明才則提出降至千分之1，23日於財委會攻防。
財政部長許虞哲表示，依照政院的版本，降稅至千分之1.5，稅損為37.5億，但日均量增加100億就可以彌補，如果降至千分之1，稅損會擴大至50億，屆時日均量得增加更多才能彌補稅損。許虞哲也表示，如果草案通過，屆時台灣將成為全世界第一個實施證交稅，但針對當沖卻降稅的國家。許虞哲說：『(原音)這是新的制度，再加上其他有所謂的當沖制度國家，有證交稅、金融交易稅、印花稅也好，都沒有任何減稅或是免稅，我們應該是世界上第一個採當沖降稅的國家。』
對於立委提出實施3年的草案版本，許虞哲也認為，畢竟是新制度上路，觀察期最好能夠短一些，建議1年比較好，屆時財政部也可以評估稅損彌補狀況，如果真的無法達到預期的政策目標，也可以立即調整。
金管會主委李瑞倉也表示，目前政府對於當沖降稅的立場沒有改變，仍希望能夠盡快三讀。他也表示，股票市場需要中長期的資金挹注，也需要短期資金，當沖降稅可以帶動股票市場的動能，對資金的挹注有幫助。
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