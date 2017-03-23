【鉅亨網編譯陳又嘉】

據英國《衛報》，高盛 (Goldman Sachs)((US-GS)) 國際執行長已證實，該銀行將於英國脫歐協議達成以前，開始將數百個職位移出倫敦。

高盛國際集團執行長 Richard Gnodde 週二 (21 日) 表示，重新安置工作地點的決定，為該銀行針對英國脫歐的緊急應變計畫之一部分，「我們將開始執行這些應變計畫」。

高盛在英國首都雇有 6000 位員工。 Richard Gnodde 表示，該銀行將於法蘭克福及巴黎擴增辦公空間。

英國首相梅伊 (Theresa May) 下週就會正式啟動脫歐條款，展開英國離開歐盟的程序， Richard Gnodde 表示，「我們正要在歐洲踏出重要的一步，且我們在德國及法國已取得銀行執照。」

不過 Richard Gnodde 也表示，巴黎或法蘭克福最終分別會新增多少職位仍尚未決定，「我們最終的決定，仍將視談判結果及我們該如何因應而定。」目前高盛在法蘭克福及巴黎分別約有 200 位及 100 位員工。

事實上外界早在 1 月就已猜測，高盛可能會將半數職位移出倫敦。 Richard Gnodde 則表示，「不論 (脫歐談判) 結果為何，倫敦仍將是我們非常重要的地區性中心，也是全球重要中心。倫敦仍將是很重要、顯著的樞紐。」

至於其他銀行， HSBC 總裁 Stuart Gulliver 已表示，脫歐程序正式展開後，將有 1000 名職位於約 2 年時間移至巴黎。瑞士銀行 UBS 同樣表示，約有 1000 名員工或許將移至法蘭克福或馬德里。美國銀行 JP Morgan 則指出其 4000 位英國員工的職位存在風險。

而脫歐對倫敦金融城的衝擊評估明顯存在差距，倫敦證券交易所執行長 Xavier Rolet 警告，約有 23 萬個金融業工作可能將消失。英國央行行長卡尼 (Mark Carney) 則試圖淡化風險，他形容倫敦金融城為「歐洲的投資銀行」，指出若與歐洲大陸的連接性受到影響，歐洲經濟可能遭受衝擊。